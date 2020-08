Sorelline schiacciate da un albero, “impossibile la donazione degli organi”

Marina di Massa - La Asl smentisce la notizia dell'espianto

Marina di Massa – Sorelline schiacciate da un albero in un campeggio a Marina di Massa, non ci sarà alcun espianto di organi.

L’Asl, in una nota, ha smentito la notizia sulla donazione degli organi delle bambine. “A seguito di notizie apparse in queste ore, l’azienda Usl Toscana nord ovest precisa che i corpi delle bambine sono a disposizione della magistratura e che non è avvenuto alcun espianto, in quanto anche la ragazza giunta in ospedale era in condizioni che non permettevano l’eleggibilità per la donazione di organi”.

La notizia della donazione degli organi era trapelata nelle ore scorse dopo che la famiglia delle due sorelline aveva avuto un colloquio con i medici.

Le piccole sono morte domenica scorsa, dopo che un albero a causa del forte vento è crollato sulla loro tenda in un campeggio a Marina di Massa: la più piccola, 2 anni e mezzo, è morta sul colpo, la più grande, 14 anni, è morta alcune ore dopo in ospedale.

In un tweet il premier Giuseppe Conte ha espresso la vicinanza alla famiglia colpita e ha scritto: “La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari“.

31 agosto, 2020