Sostegno alle micro-imprese, al via il progetto “Io resto al lavoro”

Coronavirus - Iniziativa della Caritas diocesana di Viterbo - Le domande dovranno essere presentate entro il 7 agosto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Io resto a lavoro: un sostegno alle micro-imprese del territorio. Visto il momento di emergenza che molte persone stanno affrontando, in special modo riguardo il lavoro, la Caritas diocesana di Viterbo intende continuare a portare avanti alcune iniziative promosse per il contrasto alla povertà.

L’obiettivo è sostenere le micro-imprese, che hanno subito una contrazione economica a seguito dell’emergenza Covid-19, attraverso la concessione di un contributo economico finalizzato a favorire la continuità lavorativa dei propri dipendenti, evitando la perdita di posti di lavoro.

Per questo lancia il progetto “Io resto al lavoro,” finanziato da fondi Cei 8X1000.

Il contributo sarà erogato direttamente all’impresa a seguito della selezione con Avviso Pubblico e della sottoscrizione di una convenzione con la Diocesi.

Il progetto in numeri: il fondo stanziato è 40mila euro, l’mporto a ciascuna impresa: 2500 euro, il sostegno al lavoratore: 500 euro/mese per 5 mesi, periodo: agosto – dicembre 2020.

I beneficiari sono le micro-imprese in possesso dei seguenti requisiti: sede operativa ubicata nel territorio della Diocesi di Viterbo, massimo tre dipendenti, aver avuto una perdita di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto al fatturato registrato negli stessi mesi dell’anno 2019.

Le istanze di partecipazione disponibili su https://www.caritasviterbo.it/io-resto-a-lavoro/ dovranno essere presentate, entro e non il 7 agosto 2020 tramite email a progetti@caritasviterbo.it, oppure recapitate a mano presso gli uffici della Caritas diocesana in Via San Lorenzo, 64 – Viterbo.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile chiamare il numero 320 2119686 o scrivere a progetti@caritasviterbo.it.

Caritas diocesana Viterbo

4 agosto, 2020