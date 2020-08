Sostituzione elettropompa al Casalone, previsti abbassamenti di pressione o carenza d’acqua

Bomarzo - Intervento di Talete previsto per giovedì 6 agosto - Per ridurre i disagi verrà posizionata un’autobotte a disposizione dei cittadini in piazza Salvo D’Acquisto

Bomarzo – Riceviamo e pubblichiamo – Si informano gli utenti del comune di Bomarzo che in data giovedì 6 agosto 2020, verrà sostituita l’elettropompa a servizio del pozzo Casalone. L’intervento dovrebbe terminare nella serata.

Pertanto, per tutta la durata dei lavori, si verificheranno abbassamenti della pressione idrica o carenza d’acqua in distribuzione in tutta la rete idrica cittadina.

Per ridurre i disagi verrà posizionata un’autobotte a disposizione dei cittadini in piazza Salvo D’Acquisto.

Al ripristino del normale flusso idrico potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidamento e formazione di aria.

Talete spa

