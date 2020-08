“Sp 66 pericolosissima e non adeguata ai mezzi pesanti”

Carbognano - La lista civita Impegno Comune pronta all'esposto alla Provincia

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo le nostre richieste attraverso le forme consentite e dopo averle vanamente rappresentate in consiglio comunale relativamente alla elevata insicurezza delle strade che collegano Carbognano ad altre località (Falisca, la strada per Caprarola e quella per Vallerano), ora iniziamo a ricevere le prime segnalazioni di persone che hanno rischiato la vita solo per averle percorse.

La mail di oggi è molto esplicita e dettagliata ed evidenzia ciò che andiamo dicendo da mesi. Procederemo con la consueta interrogazione in consiglio comunale a cui dare supporto con un esposto presso la Provincia di Viterbo.

Quel tratto di strada che da Carbognano porta a Vallerano, la strada provinciale 66, è pericolosissima e non è adeguata al passaggio dei mezzi pesanti. La carreggiata risulta essere esigua e si rendono necessarie azioni per la sua messa in sicurezza a carico degli enti a cui spetta la gestione e, se necessario, inibendo il passaggio agli stessi.

Dopo l’esposto presentato per la via Falisca (sp 67) i risultati, seppur incomprensibilmente diluiti nel tempo e ancora in corso, si stanno vedendo. Ancora nessuna notizia per la strada provinciale sp 35 che porta a Caprarola, con particolare riferimento al tratto in uscita da Carbognano prima del ponte. Discorso a parte per il manto stradale, particolarmente disastrato quello della sp 68 che dalla sp Massarella porta a Carbognano.

Vogliamo far conoscere a tutti i cittadini di Carbognano che all’immobilismo di alcune istituzioni ci può essere una risposta. Questo è quello che fa la buona politica.

Rossano Baldinelli

Marco Caccia

Consiglieri comunali

Marco Palma

Rapporti istituzionali lista civica Impegno comune per Carbognano

9 agosto, 2020