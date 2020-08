Cronaca - Disagi al traffico in direzione Roma per almeno un chilometro a causa della scarsa visibilità

Orte – Sterpaglie in fiamme tra Orte e Attigliano.

In tarda mattinata nel tratto di autostrada compreso tra i due comuni, hanno preso fuoco delle sterpaglie che si trovano nel guardrail che divide le due corsie dell’autostrada.

Le fiamme per ora non sembrano essersi estese molto ma il fumo ha creato disagi al traffico in direzione Roma per almeno un chilometro a causa della scarsa visibilità.

8 agosto, 2020