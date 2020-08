“Sto male per gli insulti, ma non mi scuso”

Agrigento - Parla la giovane fotografata sulla statua di Camilleri - Per lo scatto bufera e indignazione sul web

Agrigento – “Sto male per gli insulti che ricevo, specialmente per quelli a sfondo sessista. So di aver fatto una cosa stupida, ma non ho intenzione di scusarmi“.

Resta ferma nella sua posizione la giovane finita nella bufera per aver condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui è seduta a cavalcioni sulle spalle della statua di Andrea Camilleri. Uno scatto che, in poche ore ha fatto il giro del web, provocando sdegno e indignazione in moltissimi. E moltissimi sono stati gli insulti e le parole forti che le sono stati riservati.

“Non dormo da tre notti. Sto davvero male per i commenti che ricevo, specie quelli a sfondo sessista” spiega al quotidiano La Sicilia.

“Il mio non è stato un gesto per attirare notorietà – prosegue, rispondendo a quanti le avevano contestato di voler raggiungere la fama a ogni costo, – dopo aver pubblicato la foto ho anche disattivato il mio profilo Instagram”, conclude la giovane. Che non risparmia un pensiero rivolto alla mamma: “La cosa più brutta è sapere che lei legge ogni giorno quei brutti commenti su di me. È uno strazio”.

24 agosto, 2020