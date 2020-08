Stop alle carrozze trainate dai cavalli, arrivano le golf car elettriche

Caserta - La decisione della direzione della Reggia dopo la morte di un animale lo scorso 12 agosto - Fatale forse il caldo estremo

Caserta – Stop alle carrozze turistiche trainate dai cavalli, alla Reggia di Caserta arrivano le golf car elettriche.

La decisione della direzione del monumento patrimonio dell’Unesco, è arrivata dopo la morte di un cavallo il 12 agosto. Indignazione sul web e animalisti sul piede di guerra hanno fatto il resto.

“Il servizio carrozze ippotrainate della Reggia di Caserta è cessato – spiega in una nota la Reggia, guidata dalla direttrice Tiziana Maffei – L’istituto museale accelera sul bando, già in fase di redazione da qualche mese, per il noleggio con conducente di golf car elettriche omologate. Il trasporto ippotrainato all’interno del parco reale, affidato dalla precedente direzione a seguito di avviso pubblico alla società T.N.T. – spiega la nota – è cessato e non avrà seguito. Gli elementi emersi dopo il tragico decesso di uno dei cavalli che effettuavano il servizio per conto della cooperativa impediscono la prosecuzione di questa attività all’interno del complesso vanvitelliano”.

«La direzione della Reggia di Caserta, insediatasi nel luglio scorso, ha intrapreso in questo primo anno una profonda opera di rinnovamento, incontrando non poche resistenze – prosegue la nota – Si è inteso sin da subito imprimere una svolta ecosostenibile e rispettosa del patrimonio artistico, vegetale e animale alla gestione dell’intero complesso. L’impegno è costante e quotidiano per dirimere annose problematiche mai affrontate prima. L’invito è ad evitare facili strumentalizzazioni e proclami, nell’ottica di un sano sistema di relazioni e dei valori dell’etica e del rispetto reciproco”.

20 agosto, 2020