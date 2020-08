Strada Chiesa Nuova invasa da erbacce, non si vede più neanche il guardrail

Il giornale di mezzanotte - Le macchine sono obbligate a spostarsi al centro della carreggiata invadendo l’opposto senso di marcia

Viterbo – (s. c.) – Strada Chiesa Nuova, quella che collega le frazioni di San Martino al Cimino e Tobia, è invasa dalle erbacce.

In alcuni punti non si vede più neanche il guardrail e la natura si è ripresa circa un metro di asfalto per parte. Di conseguenza le persone a piedi sono costrette a camminare in mezzo alla strada con il pericolo di essere investite.

Anche le macchine sono obbligate a spostarsi al centro della carreggiata, invadendo l’opposto senso di marcia, con il rischio di provocare un pericoloso incidente frontale.

Il degrado delle frazioni è sempre più evidente e lo dimostra anche la mancanza di normali e periodiche operazioni di sfalcio dell’erba da parte della Pubblica amministrazione.

Sempre più numerose sono le persone che approfittano per farsi una salutare passeggiata all’aria aperta inconsapevoli dei rischi che potrebbero correre. Anche il traffico veicolare, su Strada Chiesa Nuova, è in aumento ogni giorno di più, anche in considerazione del fatto che Strada Fonte è ormai chiusa da molti mesi. Speriamo non ci scappi il morto.

13 agosto, 2020