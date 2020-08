Stretta di Conte sui migranti: “Non possiamo tollerare ingressi irregolari”

Foggia - Il premier: "Dobbiamo essere duri e inflessibili"

Foggia – Arriva dal premier Conte la stretta sui migranti.

“Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare – ha affermato il presidente del consiglio nel corso del punto stampa a Cerignola, in provincia di Foggia, dopo un vertice con i ministri -. Tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, questi siano vanificati da migranti che vogliono e tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo essere duri e inflessibili”.

“Dobbiamo contrastare i traffici e l’incremento degli utili da parte dei gruppi criminali che alimentano questi traffici illeciti. Dobbiamo assolutamente continuare in questa direzione e dobbiamo intensificare i rimpatri”

“Non si entra in Italia in questo modo – ha poi concluso il premier Conte – e soprattuto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità nazionale sia esposta a ulteriori pericoli non controllabili”.

3 agosto, 2020