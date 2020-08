Stroncato da un malore in un b&b

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Un uomo di 67 anni stava parlando col titolare della struttura quando si è improvvisamente sentito male

Viterbo – Stroncato da un malore in un bed and breakfast.

Stava parlando con il titolare del b&b di cui era ospite quando ha avuto un malore improvviso e fulminante.

M.G., romano di 67 anni, alloggiava in un b&b viterbese, in strada Palomba a Viterbo.

È morto ieri in tarda mattinata. Un infarto forse, o comunque un malore che non gli ha lasciato scampo e se lo è portato via in pochi attimi.

Un secondo prima chiacchierava con il padrone del b&b, un secondo dopo ha detto di non sentirsi bene e ha perso conoscenza.

Il 118, intervenuto poco dopo su richiesta dei proprietari della struttura, ne ha constatato il decesso. Il trasporto in ospedale sarebbe stato purtroppo inutile: nessun tentativo di rianimazione ha potuto salvargli la vita. Sul posto anche l’agenzia funebre Il Cero per il recupero della salma.

24 agosto, 2020