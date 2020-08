Superbike, Althea si ritira dal campionato mondiale

Sport - Motociclismo - La squadra di Civita Castellana chiude la collaborazione con Mie Honda - Il patron Bevilacqua: "Non c'erano più i presupposti per andare avanti"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Althea racing comunica la sua decisione di interrompere con effetto immediato la partnership con Mie Honda racing e di concludere in anticipo la sua partecipazione al World Superbike championship 2020.

Althea è spiacente di rilevare che la collaborazione con Mie racing, iniziata nella stagione sportiva 2019-2020 con i migliori auspici, non ha prodotto i risultati sportivi e d’immagine consoni al profilo ed al prestigio che da sempre contraddistinguono l’impegno di Althea racing, essendo venuti a mancare i fondamenti tecnici e contrattuali.

Althea racing continuerà ad operare nel campionato italiano velocità e comunicherà entro breve i suoi programmi internazionali.

Genesio Bevilacqua, team principal Althea racing: “Pur avendo profuso il massimo impegno nonostante le criticità del periodo, prendiamo atto di incompatibilità tecniche e contrattuali insanabili. Althea racing, nel rispetto dei suoi partner, degli sponsor e dello stesso personale, non può prescindere dagli standard qualitativi che ne hanno da sempre contraddistinto l’attività, e grazie ai quali sono stati ottenuti risultati sportivi e d’immagine che hanno collocato la squadra ai vertici del motorsport internazionale.

Per Althea e per il sottoscritto, da sempre impegnati nella valorizzazione del suo personale e dei giovani piloti schierati in pista, mancando i presupposti sopra citati, non è pensabile proseguire. Per questo, nonostante la passione che da sempre fa battere il nostro cuore sportivo, dobbiamo interrompere un progetto da noi ritenuto senza futuro.

Auguro a Midori Moriwaki le migliori fortune sportive e professionali”.

Althea Racing

31 agosto, 2020