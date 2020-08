“A Tarquinia la vegetazione invade le complanari”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - La segnalazione di Roberto Piccioni: "Come utente della strada e contribuente, mi sento indignato"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Volevo portare all’attenzione pubblica, tramite il vostro prezioso giornale, la situazione delle strade complanari (litoranea) che stanno nel territorio di Tarquinia, dopo l’evento del passaggio dell’autostrada.

Come si vede dalle foto, le stesse strade sono abbandonate a sé stesse. In special modo nei punti dove sono situati i ponticelli, si crea un restringimento della sede stradale, provocando un vero pericolo quando in quel punto si incrociano dei veicoli. Canne, arbusti e vegetazione “rigogliosa” invadono la sede stradale, costringendo gli utenti della strada a spostarsi per evitare il contatto provocando pericolosi spostamenti al centro della corsia.

Come utente della strada (sia ciclista che automobilista) e contribuente, mi sento indignato di questa situazione. Spero soltanto che non accada mai nulla, e comunque se io fossi al posto dei responsabili di queste arterie, non dormirei sonni tranquilli, sapendo che in qualsiasi momento della giornata potrebbe accadere il peggio.

Vorrei inoltre sensibilizzare gli utenti automobilisti al rispetto della velocità, perché andando a 50 o 70 chilometri orari, in caso di imprevisti, si fa in tempo ad evitare qualsiasi pericolo. Ma se si va a 120-130 chilometri orari non si fa in tempo a fare nessuna manovra per evitare la tragedia.

Roberto Piccioni

9 agosto, 2020