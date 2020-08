Il teatro diffuso delle Officine culturali registra grande affluenza e propone ancora spettacoli

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Con grande successo prosegue dal 17 agosto la programmazione di 20ChiaviTeatro per l’estate 2020 con il teatro diffuso nella Tuscia

di Valeria Conticiani

Viterbo – Gli spettacoli delle Officine Culturali, da fine luglio, stanno registrando una grande affluenza nella Tuscia. Di settimana in settimana cresce l’interesse per il teatro diffuso proposto dalla associazione di Ferdinando Vaselli che sta catturando l’attenzione di un vasto pubblico.

In una estate davvero particolare dove l’offerta culturale, ridimensionata a causa della pandemia, scarseggia e in molti sono alla ricerca di proposte artistiche valide e interessanti. C’è voglia di arte, cultura e di vivere un’estate anche all’insegna della leggerezza e di un intrattenimento di qualità. Dopo mesi di lockdown pare quanto mai necessaria una pausa evasiva dove, anche senza viaggiare o andare necessariamente al mare, poter usufruire di spettacoli e serate musicali e artistiche, trovando svago e contenuti interessanti per un pubblico numeroso ed eterogeneo.

La programmazione, che si alternerà tra i comuni di Oriolo Romano, Magliano Sabina, Canepina, Civita Castellana e Castel Sant’Elia, prosegue anche subito dopo il Ferragosto. Proponendo nel parco di palazzo Altieri a Oriolo Romano il 17 sera, alle 21,30 lo spettacolo di Rock’n roll, Rockabilly, Swing e jazz “Sarah Honey and Charry Pie”. E a seguire, tra racconti-spettacolo, storie di musica e teatro alternati tra antiche dimore, boschi, piazze e luoghi non convenzionali, andranno in scena fino al 30 agosto una serie di eventi ancora.

Per il 20 agosto a Canepina, in largo 5 giugno 1944, alle 21 la compagnia Settimo cielo proporrà il teatro per famiglie con lo spettacolo Giannino Stoppani in arte Burrasca. Il 21 agosto, alle 21, di nuovo a Oriolo Romano, nel parco di Villa Altieri per un appuntamento con il Teatro dei colori che presenterà Carnaval.

A fine mese altre tre le date previste. Il 27 alle 21 a Castel Sant’Elia lo spettacolo itinerante Alberi Maestri a cura della compagnia Pleiadi. Il 29 a Villa Altieri di Oriolo Romani, alle 21, il Teatro-Circo Rubbish rabbitt, di Tony Clifton circus. La data conclusiva sarà il 30 agosto alle 18 in piazzale Marcantoni a Civita Castellana, Love on the air, il circo teatro di Andrea Farnetani.

Valeria Conticiani

16 agosto, 2020