Il Tennis club Viterbo inizia col piede giusto, 6-0 all’Eur sporting club

Sport - Tennis - Serie C - Esordio più che positivo per i viterbesi in campionato

Viterbo – Inizia nel migliore dei modi l’avventura del Tennis club Viterbo in Serie C. I viterbesi rifilano un sonoro 6-0 all’Eur sporting club.

Successo che non è mai apparso in bilico per i ragazzi capitanati da Paolo Ricci e sponsorizzati da Saggini costruzioni e Banca Lazio nord. Sin dal mattino non c’è stata partita con i 4 singolari terminati tutti con risultati netti nonostante il forte vento che ha disturbato non poco gli atleti.

Raffaele Censini si è imposto 6/0 6/0 su Vecchiarelli , Marco Dessì 6/0 6/1 su Matteo Fani, occhi puntati da subito sul campo 2 dove Daniele Bracciali liquidava il 2.6 Russano 6/0 6/2, successo netto anche per Nicola Montani contro Filippo Mugnaini nel match interrotto dalla spaventosa tromba d’aria abbattutasi su Viterbo e terminato 6/1 6/2 sul campo in terra coperto del circolo viterbese.

L’Eur Sporting Club fatica anche nei doppi dove Daniele Bracciali, in coppia con il presidente Fausto Barili, mette un’altra firma prestigiosa sulla giornata, 6/2 6/0 su Russano-Fani, mentre il punto del 6-0 finale arriva dal doppio Calandrelli-Fondi col risultato di 4/6 6/1 10-5 su Mugnaini-Vecchiarelli.

Una giornata di festa al Tc Viterbo: oltre all’inizio di questa Serie C dopo rinvii e mesi di incertezza, gli esordi di Daniele Bracciali e Marco Dessì con la nuova maglia e la soddisfazione di aver fatto scendere in campo tutti i componenti della squadra (tranne Niccolò Dessì impegnato a Bolzano nei Campionati Italiani under 16) e tutti hanno vinto meritatamente, a testimonianza di un gruppo affiatato e di grande qualità.

La rincorsa alla serie B è partita, proseguirá domenica per il Tennis club Viterbo sui campi del circolo di Grottaferrata.

31 agosto, 2020