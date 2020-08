Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6,6

Cataingan - Il bilancio attuale è di un morto e almeno 25 feriti

Cataingan – Un morto, 25 feriti e diversi danni ad abitazioni ed edifici. Sarebbe questo il bilancio del drammatico terremoto che ha colpito questa notte attorno alle ore 2 le Filippine.

L’epicentro del terremoto è stato in mare, nei pressi dell’isola di Masbate, a cinque chilometri dall’insediamento di Cataingan. Al sisma sono seguite almeno altre 14 scosse di minore entità. La vittima sarebbe un poliziotto in pensione che è stato trovato sotto le macerie della casa in cui viveva.

“È stato molto forte, ci sono state numerose case danneggiate” ha commentato il sergente Antonio Clemente, che si trova sul posto in servizio.

18 agosto, 2020