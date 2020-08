Torna la festa della Faggeta nella riserva naturale del lago di Vico

Caprarola - Sabato 8 agosto nell’area attrezzata di Canale

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 8 agosto, presso l’area attrezzata di Canale, nella riserva naturale del lago di Vico, torna la festa della Faggeta.

Organizzata da associazioni e cittadini, si rinnova l’appuntamento per incontrarsi e confrontarsi sul tema dell’importanza delle risorse naturali e dello sviluppo sostenibile, all’interno di una cornice di festa e condivisione, tra giochi e buon cibo preparato all’ombra dei faggi.

A partire dalle 9 e fino al pomeriggio, verranno proposte una caccia al tesoro naturale, per piccoli e grandi esploratori, quindi laboratori di piccolo artigianato, musica e intrattenimento.

A fine mattinata un incontro tra associazioni e amministratori per illustrare lo stato delle risorse naturali e delle foreste del lago di Vico e del Lazio.

Prevista quest’anno una iniziativa particolare: i racconti del bosco. Alcune persone, i nonni e le nonne, gli artigiani, i viaggiatori e le viaggiatrici e tutti coloro che hanno vissuto negli anni le vicende dei boschi e della vita delle comunità dei Monti Cimini, racconteranno storie intorno al fuoco a tutti i presenti.

Raccoglieremo le testimonianze per un video da custodire per i prossimi anni e ricordare il tempo che passa e che ci lascia la responsabilità della custodia della Terra.

Il pranzo dovrà essere portato da casa dai partecipanti, che potranno utilizzare per questo le strutture dell’area (punti fuoco e tavoli), seguendo attentamente le direttive per il distanziamento e quelle previste per la sicurezza nella riserva naturale (info 338/4356568).

Legambiente circolo lago di Vico

5 agosto, 2020