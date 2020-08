Torna la festa della Madonna del nespolo

Viterbo - Nella frazione di Roccalvecce - Il programma dal 4 all'8 settembre

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La prossima settimana si svolgerà la festa della Madonna del Nespolo a Sant’Angelo di Roccalvecce. Di seguito, il programma.

Venerdì 4 settembre

Ore 20: cena in piazza e proiezioni di filmati e foto storiche di Roccalvecce;

Sabato 5 settembre

Ore 11: santa messa al santuario della madonna del Nespolo;

Ore 16,30: “Fai centro con le freccette” torneo di tiro a premi e “Stima del peso” di una spalletta in premio;

Ore 20: cena in piazza e musica dal vivo del duo “Roberto e Danilo” sax e piano bar;

Domenica 6 settembre

Ore 11: messa solenne in parrocchia;

Ore 16,30: performance in piazza del mago illusionista “Stefan Clod”;

Ore 19,30: apericena con piano bar in piazza

Martedì 8 settembre

Ore 17:30 santa messa solenne al santuario della Madonna del nespolo.

Info e prenotazioni: 3473692827

Proloco Roccalvecce

Condividi la notizia:











30 agosto, 2020