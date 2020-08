Torna il mercatino di hobbistica a piazza dei Caduti

Viterbo - Il 21 e il 28 agosto dalle 9 alle 22

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Doppio appuntamento con il mercatino di hobbistica in piazza dei Caduti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione onlus La Luna nuova con il patrocinio del Comune di Viterbo, si terrà il 21 e il 28 agosto, dalle 9 alle 22.

“Un mercatino straordinario di hobbistica per operatori professionali e non – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini -. Due appuntamenti che fanno seguito al mercatino già svolto con successo lo scorso 24 luglio a via Saffi, nell’ambito delle iniziative ideate per la rivitalizzazione dell’importante via del centro storico. Iniziative che, voglio anticiparlo, torneranno nel mese di settembre. A breve, invece, i due appuntamenti con il mercatino dell’hobbistica a piazza dei Caduti”.

Il mercatino si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai vigenti provvedimenti (ord. sindaco n. 67 del 21/05/2020, contenimento epidemia Covid-19).

Comune di Viterbo

16 agosto, 2020