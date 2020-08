Tragedia nel vicentino, 18enne uccide il padre a coltellate

Arzignano - E' stato arrestato per omicidio

Arzignano – Al culmine di una lite in famiglia uccide il padre a coltellate, tragedia ad Arzignano, nel vicentino.

Nel pomeriggio di ieri un 18enne avrebbe colpito a morte il padre con la lama di un coltello. A chiamare i soccorsi la madre del ragazzo.

I militari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, classe 1971, di origini indiane. Stando a quanto raccontato dalla donna, padre e figlio avrebbero avuto una lite violenta sfociata poi in tragedia.

I carabinieri hanno ritrovato il corpo del 49enne disteso sul letto nella propria camera da letto con evidenti ferite da taglio.

Il giovane sentito dagli inquirenti, avrebbe mostrato il coltello utilizzato nel litigio e avrebbe ammesso di aver più volte colpito il padre al ventre: è stato arrestato per omicidio.

20 agosto, 2020