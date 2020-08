Viterbo - Rilevate infrazione per circa 3mila euro, ritirata un patente e due carte di circolazione

Viterbo – Trasporto merci pericolose, controlli a tappeto della polizia stradale.

Gli uomini della polizia di Stato della polizia stradale della sezione di Viterbo, insieme ai colleghi di Tarquinia, in data odierna ha svolto un servizio mirato riguardante il controllo di legalità dei veicoli adibiti al trasporto merci pericolose.

“Questo tipo di controlli – si legge nella nota della questura – per la loro specificità e complessità, solitamente vengono realizzati dalla polizia stradale specializzata appunto in questa difficile e delicata materia oggetto di una particolare attenzione, in termini di sicurezza stradale, per l’estrema pericolosità della merce trasportata”.

Il servizio su strada insieme a quello svolto dall’ufficio verbali, si è concluso con un numero di infrazioni per inosservanza dell’art. 168 del Codice della strada per un importo complessivo di circa 3mila euro e con il ritiro di una patente di guida e due carte di circolazione.

18 agosto, 2020