Trenitalia: posti al 50% e Italo cancella 8mila biglietti

Roma - Le compagnie ferroviarie si adeguano all'ordinanza sul distanziamento nei vagoni emessa dal ministro alla Salute

Roma – Mail di Trenitalia ai passeggeri, posti al 50% e distanziamento.

Da oggi si torna a viaggiare su Trenitalia e Italo a distanza di sicurezza. Le due società scrivono ai passeggeri e cercano di fare chiarezza dopo il caos della giornata di ieri.

“Resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera”, si legge nella mail di Trenitalia.

“Trenitalia – continua la mail – su ordinanza del ministro della Salute, ha infatti sospeso l’applicazione delle misure precedentemente attuate in coerenza con quanto previsto dal Dpcm dello scorso 14 luglio che consentivano la deroga al distanziamento sociale a bordo dei treni Av e a Media e Lunga Percorrenza in presenza di specifiche condizioni”.

Ieri per i trasporti la giornata di caos. In mattinata la notizia di un ritorno alla capienza al 100% dei posti per Frecciargento, Frecciarossa e Italo. Era stato il Mit che con un comunicato aveva spiegato che era “consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro”. Una decisione che il comitato tecnico scientifico non aveva esitato a definire “preoccupante”.

Poi qualche ora dopo la retromarcia con il ministro Speranza che specificava che “restavano in vigore le misure di distanziamento”. E il ministro ha anche firmato un’ordinanza con cui ha ripristinato l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro.

E proprio le contrastanti comunicazioni di ieri hanno creato qualche disagio. A specificarlo è una mail di Italo. “Per ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza emessa improvvisamente ieri dal ministro della Salute – scrive Italo – che reintroduce, con decorrenza immediata, l’obbligo di distanziamento nei treni ad Alta velocità Italo è stata costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8mila passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato”.

La società informa poi che “si è già attivata per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e sta lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti”.

2 agosto, 2020