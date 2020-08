Treno deragliato in Brianza, sospesi il macchinista e il capotreno

Milano - Lo comunica l'azienda: "Provvedimento in via cautelare" - Iniziata la rimozione dei vagoni dai binari

Milano – Deragliamento ferroviario, sono stati sospesi in via cautelare da Trenord il capotreno e il macchinista protagonisti dell’incidente di mercoled√¨ mattina a Carnate, in provincia di Monza e Brianza.

Lo comunica con una nota la stessa azienda: “In attesa degli esiti dell’inchiesta interna per verificare le cause dell’incidente, il macchinista e il capotreno della corsa 10776 sono stati cautelativamente sospesi”.

L’azienda ha offerto loro un servizio di supporto psicologico.

Secondo quanto ricostruito nessuno dei due sarebbe stato a bordo del treno quando questo improvvisamente si sarebbe messo in marcia verso la stazione successiva: per 10 chilometri avrebbe proseguito la marcia senza nessuno ai comandi, fino ad essere poi indirizzato verso un binario morto dove ha concluso la sua corsa. A bordo solamente un passeggero, un uomo di 49 anni, rimasto contuso a seguito dell’incidente.

Nel corso della notte è iniziata la rimozione dei vagoni che saranno poi demoliti.

20 agosto, 2020