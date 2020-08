“Troppi stranieri, il commissariato di polizia è necessario”

Orte - Il Sap dopo la riunione con il sindaco Angelo Giuliani

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Nella mattina di ieri, una delegazione della segreteria provinciale di Viterbo Sap (Sindacato autonomo di polizia), guidata dal nostro segretario provinciale, Giovanni Coscetti, ha partecipato a un incontro voluto dal sindaco di Orte, Angelo Giuliani, inerente il progetto di istituire un commissariato o un posto di polizia nel comune.

A Orte, dati alla mano, la popolazione straniera ha raggiunto più del 20% degli abitanti totali, percentuale che, se rapportata alla media nazionale, la supera di ben tre volte, e in cui le residenze fantasma, fenomeno che questo municipio sta cercando di debellare con meticoloso impegno, rappresentano una zona d’ombra spesse volte imperscrutabile.

Ebbene, considerato il fatto che le nazionalità presenti sono 93, è palese che la strada dell’integrazione risulta difficoltosa, se non si hanno i mezzi adeguati.

Inoltre, nell’ultimo periodo, si sono verificati alcuni episodi preoccupanti, tra i quali la collocazione di 8 richiedenti asilo nell’hotspot istituito all’hotel Carpe Diem, dei quali uno positivo al Covid. Dalla struttura due persone, messe in sorveglianza sanitaria per aver compiuto il viaggio assieme alla persona positiva, sono subito scappate rendendosi irreperibili.

Inoltre in quel luogo, va doverosamente ricordato, non più di due mesi fa, è stato perpetrato un omicidio a seguito di una lite scoppiata per futili motivi tra due ospiti, notizia rimasta nell’alveo delle notizie locali, nessun risalto a livello nazionale.

Oltre a ciò, Orte, è diventato un importantissimo snodo ferroviario, stradale e sede di un interporto che è il principale nodo di scambio del centro Italia.

Alla luce dei dati e dei fatti, esprimendo sempre incondizionato apprezzamento al personale di tutte le forze dell’ordine che già opera in questi luoghi, onde fronteggiare tutte queste problematiche, si è convenuto che, comunque, un potenziamento sul campo sia assolutamente necessario, pertanto questa delegazione ha assicurato al primo cittadino che coinvolgerà la segreteria nazionale nel supporto di questo progetto nelle sedi istituzionali preposte.

Sindacato autonomo di polizia

Segreteria provinciale di Viterbo



Condividi la notizia:











19 agosto, 2020