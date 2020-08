Trova l’ex moglie a casa con il vicino, ucciso con una coltellata al petto

Como - L'uomo è stato raggiunto dal fendente dopo aver tentato di squarciare le gomme del "rivale"

Como – Trova l’ex moglie in casa con il vicino, ucciso con una coltellata al petto.

La tragedia è avvenuta ieri, nel tardo pomeriggio, a Mozzate, in provincia di Como.

La vittima aveva 36 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe andato a casa della ex – dalla quale si era appena separato – e fuori dal cancello avrebbe visto l’auto del vicino, suo presunto “rivale” in amore.

La gelosia avrebbe così fatto il resto: con un coltello il 36enne avrebbe squarciato le gomme della macchina. Il proprietario, un 49enne di Mozzate, che era in quella casa per delle riparazioni, se ne sarebbe accorto e così sarebbe uscito in strada per affrontarlo.

La lite e la successiva colluttazione non hanno lasciato scampo al più giovane: raggiunto da un fendente al petto, è morto ieri sera poco dopo l’arrivo all’ospedale di Varese, dove l’elisoccorso del 118 lo ha trasportato in condizioni disperate.

Il presunto omicida è in stato di fermo.

7 agosto, 2020