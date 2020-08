Trova un cucciolo di gatto per strada, poi scopre che è un puma

Colombia - A far insospettire il contadino, le orecchie arrotondate e la lunga coda

Cuminà – Sono state le orecchie che si arrotondavano ogni giorno di più e la lunga coda, a far nascere i primi sospetti. Quel cucciolo ritrovato sul ciglio della strada e adottato da un contadino colombiano di Cuminà, tutto era fuorché un gatto.

“L’ho preso per strada, sembrava proprio un gatto, e mi sono detto: povero animaletto, deve essere perso in questo luogo solitario, è meglio che lo porti a casa” ha spiegato l’uomo.

Dopo giorni di giochi, premure e pasti preparati, la scoperta: quel cucciolo non era il più innocuo dei felini, ma un puma. Per la precisioni, un cucciolo di puma yaguarondi, un animale di medie dimensioni diffuso in America Centrale e del Sud.

I veterinari hanno visitato l’animale, che è stato trasferito in un centro faunistico della zona, dove verrà nutrito adeguatamente e, una volta che sarà in grado di sopravvivere nel suo habitat, sarà rimesso in libertà nella natura.

10 agosto, 2020