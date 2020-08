Montalto di Castro - Carabinieri - Denunciato giovane durante i controlli straordinari di Ferragosto - Ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza e uso di droga

Montalto di Castro – Trovato con un manganello in auto, denunciato.

I carabinieri del comando provinciale di Viterbo durante il fine settimana di ferragosto hanno intensificato i controlli nelle zone caratterizzate da maggiore afflusso turistico, nelle aree di competenza territoriale della compagnia di Montefiascone con il lago di Bolsena e della compagnia di Tuscania con la zona di Montalto marina.

Decine le pattuglie di carabinieri impegnate fin da venerdì , vigilia di ferragosto , che hanno controllato ed identificato 210 veicoli e 360 persone.

“In particolare a Montalto Marina – si legge nella nota dei carabinieri – è stato denunciato un giovane per possesso ingiustificato di un manganello in auto, e sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza e da uso di sostanze stupefacenti; sono inoltre stati controllati 5 esercizi pubblici, in totale sequestrati 11 grammi di marijuana per uso personale”.

Nei paesi del lago di Bolsena, sono stati segnalati tre giovani assuntori alla prefettura di Viterbo, ed in particolare a Marta un giovane è stato denunciato per guida sotto stato da stupefacenti trovato positivo alla cocaina e gli veniva ritirata la patente.

17 agosto, 2020