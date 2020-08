Trump vorrebbe il suo volto scolpito sul monte Rushmore

Washington - L'indiscrezione è stata rivelata dal New York Times e sarebbe possibile grazie all'appoggio di Kristi Noem, governatrice del South Dakota

Washington – Vicino al volto di George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincon e Theodore Roosevelt potrebbe esserci in futuro anche quello dell’attuale presidente degli Usa Donald Trump. Si tratta, probabilmente, solo di una fantasia di Trump più che di una reale possibilità.

A rivelare l’indiscrezione è stato il New York Times. Il presidente si sarebbe incontrato ripetutamente con Kristi Noem, procuratrice del South Dakota, che potrebbe diventare la sostituta di Mike Pence come vicepresidente.

In un colloquio del 2018 alla Casa bianca, Trump le avrebbe parlato del progetto, in via ipotetica, di aggiungere il suo volto al celebre monumento.

10 agosto, 2020