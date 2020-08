Tuscia incantata, online il video della canzone interpretata da Elia Caprera e Mammo Rappo

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La regia è di Alfonso Antoniozzi - Lo scopo è sedimentare la consapevolezza di vivere in un territorio magico

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Online il videoclip della canzone scritta da Elia Caprera e interpretata da Elia Caprera e Mammo Rappo, con la regia di Alfonso Antoniozzi.

Neanche un mese fa la Tuscia Incantata era soltanto un sogno. Oggi, a neanche dieci giorni dal lancio pubblico del progetto, tanti gli artisti e i professionisti di vari settori che sono messi a disposizione per supportare, ognuno con le proprie capacità e competenze, questo progetto di promozione territoriale.

In prima fila, Elia Caprera, Mammo Rappo ed Alfonso Antoniozzi che hanno scritto, interpretato e diretto una canzone, con relativo videoclip girato e postprodotto da Gianmarco Carvone, il cui scopo primario è quello di sedimentare la consapevolezza di vivere in un territorio magico.

Siamo infatti convinti che i primi “turisti” siano proprio i cittadini dei borghi, i cui sorrisi sono il passe-partout migliore per accogliere i viaggiatori. Dobbiamo essere tutti consci di vivere in una terra incantevole ed agire quotidianamente per valorizzarla e farla conoscere.

Nel video, Mammo ed Elia, rincorrendo una fata, interpretata da Iliana Iannaccone, percorrono gli itinerari della Tuscia Incantata.

Partendo dal quartiere medioevale di Viterbo, si perdono nella magia del Bosco Esoterico delle Streghe di Montecchio a Bagnaia, per giungere al borgo sospeso di Vitorchiano.

Da lì, l’avventura si snoda lungo il Borgo Fantasma di Celleno, Roccalvecce, Graffignano e Sipicciano, fino ad arrivare al paese delle Fiabe, dove la fata si trasforma…

Per vivere con noi questa magia sulle note reggaeton, ballate al ritmo della Tuscia Incantata, e iniziate a sognare.

Fabio Cavini

Benedetta Di Carlo

Federica Mancini

Elia Caprera

Chiara Frontini

Comitato promotore del progetto La Tuscia Incantata

Condividi la notizia:











12 agosto, 2020