Tutto pronto per la serata finale di BolsenArte 2020

Spettacoli - Sabato 22 agosto alle 21,30 in piazza San Rocco il concerto dell’orchestra sinfonica Europa Musica di Roma

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Il concerto finale della rassegna di musica classica BolsenArte 2020, che si terrà sabato 22 agosto alle 21,30 in piazza San Rocco, vedrà sul palco l’orchestra sinfonica Europa Musica di Roma, diretta dal maestro Francesco Traversi, che si esibirà in un interessante repertorio per soli archi di rara intensità e bellezza.

Artisti di eccezione, professionisti che vantano varie tournée in tutta Europa dove hanno riscosso sempre entusiastici consensi di pubblico e critica. Citiamo la grande “Aida” realizzata presso lo O2 di Dublino, di fronte a circa 12mila spettatori e la tournée in Russia nell’ambito della anno bilaterale della cultura italo-russa culminato con il concerto nella sala Tchaikovsky della Filarmonica di Mosca. Francesco Traversi, direttore ma soprattutto compositore di fama internazionale già insignito, tra gli innumerevoli riconoscimenti, della medaglia d’oro al Global Music Award 2016 negli Usa e, precedentemente, di una prestigiosa nomination ad Hollywood nel 2014, ha voluto omaggiare per questo evento il grande Ennio Morricone, suo maestro negli anni 90, con una fantasia sinfonica a lui dedicata. Per il prossimo futuro, se la situazione globale lo permetterà, ci sono già in cantiere importanti produzioni e progetti internazionali di grande lustro ed alcune incisioni per etichette di rilievo. Il festival BolsenArte 2020, rassegna fortemente voluta dalla amministrazione comunale di Bolsena e dall’assessore Raffaella Bruti anche per dare a tutta la cittadinanza e ai numerosi turisti un segnale di ripresa attraverso la musica classica, nonostante le ristrettezze e le limitazioni imposte dalle norme anti-contagio, si è svolto nei migliori dei modi riscuotendo un buon consenso di pubblico e critica. L’appuntamento per il prossimo anno con un cartellone ancora più ricco e variegato. Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena

21 agosto, 2020