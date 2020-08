Uber lancia il servizio di taxi sul fiume Tamigi

Londra - In collaborazione con Thames clippers, l'azienda offre un nuovo modo di spostarsi evitando auto, bus e metropolitana

Londra – Uber traghetterà i clienti anche sul Tamigi. L’azienda specializzata nel servizio automobilistico privato lancia il nuovo servizio “taxi sul fiume”.

Grazie alla collaborazione con Thames clippers, azienda concessionaria del trasporto lungo ilfiume di Londra, Uber offrirà un nuovo mezzo per far spostare i propri clienti.

I biglietti saranno acquistabili grazie all’app Uber o su quella di Thames clipper. “È un nuovo modo di spostarsi nella capitale” ha detto Sean Collins, chief executive di Thames clippers.

“Dobbiamo garantire che non facciano tutti ricorso alle proprie auto in risposta alla crisi” ha affermato Jamie Heywood, general manager per l’Europa di Uber.

4 agosto, 2020