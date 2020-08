Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Intervento della polizia locale – Per l’uomo allontanamento dalla zona per 48 ore

Condividi la notizia:











Viterbo – Ubriaco in piazza Verdi, scatta il daspo urbano.

Ieri pomeriggio intorno alle 17 gli agenti della polizia locale, su chiamata di alcuni cittadini, sono intervenuti in piazza Verdi a Viterbo per un uomo in stato di ubriachezza molesta.

L’uomo, di circa sessant’anni, in stato di ebbrezza infastidiva i passanti.

La pattuglia della polizia locale ha riscontrato la violazione dell’articolo 688 del codice penale (stato di ubriachezza) e per l’uomo è scattato il daspo urbano cioè l’allontanamento da piazza Verdi per quarantotto ore cioè fino alle 17 di lunedì.

Il 60enne ha rifiutato l’intervento del 118.

La polizia locale ha inviato un’informativa del daspo ai carabinieri, alla polizia di stato e alla sezione anticrimine.

Condividi la notizia:











23 agosto, 2020