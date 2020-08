Uccise da un albero caduto sulla loro tenda, saranno donati gli organi delle due sorelline

Marina di Massa - La decisione dei genitori dopo un colloquio con i medici

Marina di Massa – Saranno donati gli organi delle due bambine morte ieri travolte da un albero a Marina di Massa.

Lo hanno deciso i loro genitori.

La tragedia è avvenuta in un campeggio dove la famiglia aveva deciso di trascorrere le vacanze estive invece di fare ritorno come al solito in Marocco, a Kenitra. Ma ieri il maltempo e le fortissime raffiche di vento non hanno lasciato scampo: un albero che si è abbattuto sulla tenda della famiglia, ha ucciso le due sorelline. La più piccola, Jannat, 2 anni e mezzo, è morta sul colpo, la più grande, Malak, 14 anni, è morta dopo il trasferimento in ospedale.

I loro organi ora saranno donati, così come riporta Repubblica per decisione della famiglia, che ieri ha avuto un colloquio con i medici.

