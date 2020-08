Firenze - La vittima è un 28enne - Si pensa al regolamento di conti

Firenze – Ucciso a coltellate in mezzo alla strada, è caccia al killer.

L’omicidio nella serata di giovedì a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. La vittima è un ragazzo di 28 anni, di origini marocchine, raggiunto da un fendente: è morto durante il trasporto in ospedale in ambulanza.

Sul posto, oltre ad i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri, ora alla ricerca dell’omicida, che si è dato alla fuga.

Il 28enne è stato accoltellato nell’abitato di Porto di Mezzo, una frazione a ovest di Lastra a Signa, intorno alle 22. Si è trascinanto sanguinante per alcune decine di metri e sono stati i residenti a fornire i primi soccorsi e a chiamare 118 e carabinieri. A quanto si apprende, aveva precedenti per droga, per questo gli inquirenti hanno lasciato aperta la pista del regolamento di conti.

21 agosto, 2020