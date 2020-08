“Ho ucciso una donna 5 anni fa”, ma poi ritratta: “No, non sono stato io”

Palermo - Prima confessa spontaneamente, poi nega ogni cosa davanti ai pm

Palermo – Colpo di scena nell’inchiesta per la morte della 33enne Ruxandra Vesco, i cui resti sono stati ritrovati all’interno di un sacco in un dirupo lungo via Monte Ercta, a Palermo.

La donna era scomparsa nell’ottobre del 2015, a lungo di lei non si ebbe alcuna notizia.

A confessare il suo omicidio giovedì scorso era stato un pescatore dell’Acquasanta, nel palermitano, che si era presentato in caserma. “Ho ucciso una donna cinque anni fa”, ma nel pomeriggio di ieri, ascoltato dai pm, avrebbe ritrattato ogni cosa. “No, non sono stato io”.

E’ un giallo nel giallo, dunque, e resta da capire quale delle due versioni totalmente contraddittorie sia quella vera. Sta di fatto che il pescatore ha comunque fatto ritrovare il cadavere della donna, per la quale non vi era neppure una denuncia di scomparsa, né – prima della confessione dell’uomo – era stato mai aperto un fascicolo per omicidio sulla vicenda.

Nel racconto fornito agli investigatori sul conto di Vesco, sarebbero diversi i punti non chiari e anche quelli che non troverebbero riscontro: l’uomo ha detto di essere sposato e invece non lo sarebbe, di aver caricato il cadavere della donna nella sua Punto bianca, ma da dieci anni circa non ha una macchina, di aver portato la vittima a casa sua nell’estate del 2015, all’Addaura, ma non avrebbe mai avuto questa abitazione. Inoltre, nel secondo interrogatorio, l’uomo ha affermato di aver conosciuto la donna tra il 2017 e il 2018. Cioè quando, in base alla versione precedente, sarebbe stata già morta da due o tre anni.

7 agosto, 2020