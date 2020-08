“Ho ucciso una donna” e fa ritrovare il corpo 5 anni dopo

Palermo - Della 30enne si erano perse le tracce nel 2015 - L'uomo è in stato di fermo

Condividi la notizia:











Palermo – Un rimorso di coscienza durato cinque anni e così la decisione di presentarsi alla stazione dei carabinieri Falde.

“Nell’ottobre del 2015 ho ucciso una donna” avrebbe confessato il 46enne. Aggiungendo solo il luogo in cui ritrovare i suoi resti: Monte Pellegrino.

Immediato ieri pomeriggio l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco: quel che è rimasto del corpo della donna romena è stato trovato dentro un sacco gettato in un dirupo. Il suo nome è Ruxandra Vesco e al momento della scomparsa aveva 30 anni. Nel 2015 era stata presentata una denuncia di scomparsa. Sul posto anche i ris.

L’uomo ora è in stato di fermo. Secondo quanto emerso, il 46enne sarebbe tornato in libertà durante il lockdown dopo un arresto per stalking.

A convincerlo a costituirsi sarebbe stato il sacerdote della parrocchia che da tempo aveva iniziato a frequentare e al quale aveva confidato il suo terribile segreto.

Condividi la notizia:











6 agosto, 2020