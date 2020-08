Cronaca - In località Monterazzano, colpita dal maltempo, insieme alla zona nord di Viterbo - Anche qui scoperchiati tetti - Divelti ulivi in un campo

Viterbo – Un albero crolla in strada e blocca il passaggio di un’ambulanza.

E’ solo uno dei tantissimi disagi provocati dal maltempo che nel pomeriggio ha colpito la Tuscia e, in particolare, il capoluogo.

Dopo strada Rinaldone, anche Monterazzano è stato preso di mira da una tromba d’aria.

Diversi alberi sono caduti e uno di grandi dimensioni è crollato sulla strada impedendo il passaggio di un’ambulanza ritardando l’intervento.

Divelti numerosi ulivi in un campo sulla Tuscanese e non solo, sono anche saltate tegole dai tetti di abitazioni della zona. Alcune strutture sono state scoperchiate. Sradicati i paletti di cemento della recinzione di una casa.

30 agosto, 2020