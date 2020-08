Un filmato inedito racconta la Faggeta degli anni Cinquanta

Soriano nel Cimino - La pellicola sarà proiettata venerdì, alle 21,30, all'interno della rassegna cinematografica Cineretrò

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Evento imperdibile quello di venerdì 14 agosto, all’interno della rassegna cinematografica Cineretrò verrà proiettato un filmato realizzato a Soriano nel Cimino nel 1950.

Il film commemorativo “La Faggeta 1950” è un filmato inedito che riguarda il posizionamento della Madonnina sulla torre che si trova nella faggeta. Una pellicola dal grande valore storico e culturale che ha attirato subito l’attenzione degli organizzatori della kermesse cinematografica.

La pellicola, che era in vendita nei mercatini dell’usato dell’Italia settentrionale, è stata recuperata grazie a Silvio Cappelli e all’associazione Take off.

Un documento prezioso utile per creare un momento di condivisione con tutta la popolazione. Ospite della serata di venerdì sarà lo storico locale Valentino D’Arcangeli, presidente onorario del museo civico archeologico. A seguire Francesca Pandimiglio e Luigi Riva ci accompagneranno nella visione di alcuni spezzoni di famosi film girati proprio in faggeta.

L’appuntamento è alle 21,30 in piazza Marconi. L’iniziativa, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, è organizzata dall’associazione Soriano terzo millenio, in collaborazione con la pro loco, l’associazione Il camaleonte, il comune e realizzata con il patrocinio della regione Lazio.

12 agosto, 2020