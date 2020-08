Il giornale di mezzanotte - San Lorenzo Nuovo - E' l'originale idea balenata nella mente di Alessio Sforza, titolare del bar Centrale, per la Festa diffusa che si svolgerà quest'anno al posto della tradizionale sagra

San Lorenzo Nuovo – Un gelato gourmet al gusto di… gnocchi burro e salvia.

E’ l’originale idea che è balenata nella mente di Alessio Sforza, titolare del bar Centrale di San Lorenzo Nuovo.

Questo è il periodo in cui il paese si preparava per la sagra degli gnocchi, da mangiare non solo il giovedì, ma per più di una settimana. Un evento che richiama tantissime persone, dalla Tuscia e non solo.

Per quest’anno, l’appuntamento è solo rimandato a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Ma per non lasciare nessuno a bocca asciutta, si è pensato di dare vita alla Festa degli gnocchi diffusa.

Dall’11 al 16 agosto, infatti, ristoranti, pizzerie e bar del paese presenteranno nel loro menù gli gnocchi con diversi condimenti. Non mancheranno musica e intrattenimento dal vivo.

Sforza ha pensato bene di fare qualcosa di diverso nel suo storico bar in piazza, visto che sono 17 anni che produce gelato: “E’ un’edizione particolare – dice – e come gelateria artigianale abbiamo pensato di proporre una rivisitazione dello gnocco burro e salvia, presentandolo sotto forma di gelato gourmet. Useremo la varietà di patata Monnalisa, che ci fornisce l’azienda agricola Palombara, e sta su un terreno vulcanico, ottimo per la loro produzione. Il sapore è tutto da provare e sarà una piacevole sorpresa”.

5 agosto, 2020