Economia - Alla D.M. srl di Viterbo sicurezza e pulizia, nel massimo rispetto per l'ambiente

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Sei un libero professionista e hai un ufficio? Ai tuoi rifiuti pensiamo noi. Sicurezza e pulizia, nel massimo rispetto per l’ambiente.

La D.M. srl di Viterbo, si occupa dello smaltimento dei rifiuti riciclabili urbani e industriali, e oggi propone il servizio di smaltimento dei rifiuti di ufficio.

La D.M. srl di Viterbo è un’azienda che da oltre 50 anni si occupa di servizi per l’ecologia e ad oggi risulta azienda di riferimento nella provincia di Viterbo per il conferimento di rifiuti provenienti dalle aziende e amministrazioni pubbliche.

Vista la particolare attenzione all’ambiente la D.M. srl sta proponendo soluzioni per tutti i settori lavorativi, soluzioni mirate a risolvere problemi di smaltimento rifiuti dal più piccolo al più grande.

Ed è proprio per questo che tra le varie formule che siamo a proporre un servizio di micro raccolta per tutti gli uffici, proponendo lo smaltimento Toner, Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Archivi , tutto con una semplice chiamata.

La D.M. srl mette a disposizione per i propri clienti Ecobox per lo smaltimento dei toner e delle apparecchiature elettriche che ti consentono di lavorare in sicurezza, e mantenere l’aspetto del tuo ufficio pulito, ordinato e con un immagine green verso l’ambiente e il prossimo.

Inoltre possiamo gestire lo smaltimento del vostro Archivio Cartaceo con tanto di facchinaggio e ritiro direttamente dalla scaffalatura, o dall’ambiente dove è depositato, con rispetto della normativa sulla privacy e applicando eventuali procedure di sicurezza e riservatezza richieste dal cliente.

Lo “Smaltimento dei rifiuti d’ufficio” è un servizio rivolto a tutti coloro che hanno un ufficio, uno studio e che vogliono dare ordine al proprio posto di lavoro e allo stesso tempo prestare attenzione all’impatto che possono avere alcuni rifiuti all’interno dell’ambiente di lavoro stesso.

La D.M. srl propone formule personalizzate per ogni esigenza e necessità, mettendo a disposizione del cliente tutta la propria esperienza e professionalità.

Vuoi saperne di più? Basta contattarci, e conoscere, senza alcun vincolo, costi e modalità.

I nostri 50 anni di storia vi garantiscono tutta la serietà e la professionalità necessaria per operare in un settore così importante e delicato. Ed è per questo, in nome della lunga esperienza, che la D.M. srl ha concentrato la sua attenzione negli ultimi anni verso l’ambiente e un costante sviluppo verso l’economia circolare, decidendo di mettere la propria organizzazione ed esperienza a disposizione di tutti.

Contattaci e chiedici un preventivo gratuito.

Chiedere un preventivo non costa niente!

Due possibilità per contattarci:

– via mail, basta cliccare sul link:https://dmecologia.it/preventivo-smaltimento/e scriverci direttamente

– telefono, chiamando il numero 0761/250429 e potrete chiedere ad un nostro operatore tutto quello di cui avete bisogno

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











24 agosto, 2020