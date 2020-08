Un minuto di silenzio in Senato per ricordare Sergio Zavoli

Roma – Alberto Barachini, presidente della vigilanza Rai: “Dedichiamogli l'aula della commissione”

Roma – In apertura di seduta, il Senato ha ricordato Sergio Zavoli, il giornalista morto lo scorso martedì all’età di 96 anni, con un minuto di silenzio.

“È stato un giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia”, ha commentato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. “È grande il dispiacere personale, di tutti i senatori e dell’amministrazione – ha aggiunto – per non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitarie, la camera ardente qui in Senato per tributargli l’ultimo saluto”.

Alberto Barachini, presidente della vigilanza Rai, ha chiesto che l’aula in parlamento in cui si riunisce la commissione venga dedicata a Zavoli. “È un modo concreto per ricordare la figura e l’opera di una grande personalità del giornalismo, della cultura e della politica – ha sottolineato Barachini – e per dire grazie alla sua grande lezione di passione civile, perché abbiamo bisogno di capire visto che viviamo un tempo che, come disse Zavoli, ‘per molti versi non ci piace’”.

“Appoggio con piacere la richiesta e mi auguro che in quell’aula risuonino tutte le sue iniziative” è intervenuta la presidente del Senato Casellati.

6 agosto, 2020