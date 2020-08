Un positivo nello staff, sospeso il programma di Rai 1 “Io e te” con Pierluigi Diaco

Coronavirus - Il conduttore è risultato negativo ai test

Coronavirus – Il programma “Io e te” di Rai 1 con Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo è stato sospeso per un caso di Coronavirus nello staff.

Come riporta Repubblica, ieri la persona contagiata ha avvertito la Rai che, a sua volta, ha immediatamente applicato il protocollo anti-Covid previsto dalla task force dell’azienda. La trasmissione è stata quindi sospesa per permettere di fare i controlli a chiunque sia entrato in contatto con la persona positiva.

Si è sottoposto al tampone e al test sierologico anche il conduttore del programma, Pierluigi Diaco. Fortunatamente l’esito di entrambi è negativo. Non è ancora chiaro se il programma riuscirà a tornare in onda. L’ultima puntata è infatti prevista per venerdì 4 settembre.

31 agosto, 2020