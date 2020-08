“Un prezioso impegno quotidiano per la difesa dell’ambiente”

Cronaca - Il generale Ciro D'Angelo, comandante nazionale dei carabinieri forestali, in visita al comando provinciale di Viterbo e alle stazioni di Vetralla e Bolsena

Condividi la notizia:











Viterbo – Il generale Ciro D’Angelo in visita a Viterbo e provincia.

Ieri il generale di corpo d’armata Ciro D’Angelo, comandante del Comando unità forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri, ha visitato il gruppo carabinieri forestale del comando provinciale di Viterbo.

Il generale, ricevuto dal colonnello Marco Avanzo, comandante del gruppo carabinieri forestale e dal colonnello Andrea Antonazzo, comandante provinciale, ha incontrato i carabinieri forestali del gruppo e del nucleo investigativo Nipaaf.

Il colonnello Avanzo ha informato l’ufficiale generale dell’attività posta in essere, per la difesa dell’ambiente, dalle 13 stazioni della provincia di Viterbo e dal nucleo investigativo Nipaaf che dipendono dal gruppo, anche in collaborazione con le altre articolazioni dell’Arma presenti nella provincia.

Nel suo discorso, come si legge su una nota diramata dal comando provinciale dei carabinieri, l’ufficiale generale ha ringraziato i presenti per l’impegno quotidiano profuso dai carabinieri forestali viterbesi per la difesa dell’ambiente, bene primario per tutti i cittadini.

In particolare ha sottolineato la preziosa funzione dei carabinieri forestali, ricordando come essi rappresentino un presidio fondamentale per la difesa dell’ambiente all’interno di una struttura, quella dell’Arma, capillarmente presente sul territorio italiano.

Ha inoltre evidenziato come i carabinieri forestali siano un importante punto di riferimento per la popolazione dei centri rurali, e come per questo motivo sia assolutamente necessario che ogni militare adempia con il massimo impegno al peculiare compito affidatogli.

Successivamente il comandante ha fatto visita alle stazioni carabinieri forestali di Viterbo, Bolsena e Vetralla incontrando i militari in servizio.

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020