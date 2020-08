Viterbo – Un solo nuovo positivo nell’Alto Lazio: è una donna di Allumiere.

Pressoché stabile la situazione Coronavirus nel nord della regione per quanto riguarda le ultime 24 ore. I dati diffusi ieri, domenica 2 agosto, parlano infatti di una sola donna risultata positiva ad Allumiere. Nella Tuscia e nel Reatino nessun nuovo caso.

Nella provincia di Viterbo la situazione quindi resta invariata a quella dei giorni scorsi ovvero ci sono sette positivi totali. Un numero che comprende sia il cittadino della Tuscia che è stato ricoverato fuori regione, sia i tre migranti (due a Proceno e uno a Orte) arrivati pochi giorni fa. Gli altri tre sono una persona residente a Orte e due di Montalto di Castro. Uno soltanto di questi ultimi è in ospedale, gli altri due in convalescenza a casa.

178, invece, i cittadini della provincia che si trovano in quarantena a fronte dei 4mila 108 che hanno già concluso il periodo di isolamento.

I paesi che fanno parte del territorio di competenza della Asl Roma 4, invece, hanno al momento in totale 22 Covid-positivi: 10 a Castelnuovo di Porto, 3 a Ladispoli, 2 a Capena e Fiano Romano, 1 a Campagnano, Cerveteri, Civitavecchia, Riano e, da ieri, anche ad Allumiere.

Nulla di nuovo nel Reatino dove il totale degli attuali positivi è fermo a 8 e 120 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 474 (144 a Viterbo; 330 in provincia)

Attualmente positivi: 7

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 180

Usciti dalla quarantena: 4085

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti) + 1 migrante

Montalto di Castro: 8 casi (6 guariti)

Proceno: 2 migranti positivi

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)