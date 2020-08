“Una passeggiata in mezzo a uno scrigno di tesori naturalistici…”

Il giornale di mezzanotte - Farnese - Il sindaco Giuseppe Ciucci in vista della passeggiata del 30 agosto alla Selva del Lamone

Farnese – Per celebrare il 25esimo anniversario dell’istituzione della riserva naturale regionale “Selva del Lamone” l’ente parco e il comune di Farnese, in collaborazione con l’associazione culturale “Comunità narranti” e il museo archeologico civico “Rittatore Vonwiller” presentano la passeggiata-racconto “La selva dei sentieri, la selva dei pensieri”.

L’evento sarà condotto, fianco a fianco, dal genius loci del Lamone Giovanni Antonio Baragliu e dal narratore di comunità Antonello Ricci. Guest star Caterina Pisu, archeologa direttrice del museo civico della cittadina maremmana. Mentre Baragliu s’incaricherà di presentare al pubblico le straordinarie peculiarità naturalistiche e di antropizzazione storica, Ricci estrarrà dalla bisaccia dei suoi racconti l’archetipo della selva nella letteratura medievale e rinascimentale con omaggi a Dante e Boccaccio, Ariosto e Tasso. La passeggiata segnerà anche il 20esimo anniversario del format culturale ormai noto ai più come “passeggiata-racconto”: un’inedita esperienza narrativa itinerante la cui gestazione avvenne vent’anni fa proprio in questi luoghi, in collaborazione con il maestro Ireneo Melaragni. L’evento culminerà con l’arrivo allo spettacolare “anfiteatro” lavico denominato “Rosa crepante”. Alla partenza, il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci porgerà gli indirizzi di saluto.

L’appuntamento è per domenica 30 agosto in piazza Umberto I a Farnese. Lunghezza dell’anello circa 5 chilometri. Durata complessiva tre ore. Partecipazione libera. Al termine verrà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo “rustico”.

Si consigliano abbigliamento da trekking e acqua (e una maglietta a maniche lunghe da indossare alla bisogna). Nel rispetto della normativa anti-Covid si raccomanda di portare la mascherina nonché di mantenere costantemente la dovuta “distanza sociale” evitando assembramenti. Info point 0761/458159; Riserva 0761/458861 (int. 5-6) info@visitfarnese.it – lamone2005@libero.com.

Riceviamo e pubblichiamo – Il 31 gennaio scorso, durante una conferenza organizzata dal comune di Farnese alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente Enrica Onorati, del consigliere regionale Enrico Panunzi e di altre autorità civili e militari abbiamo dato il via ai festeggiamenti per i venticinque anni dall’istituzione della riserva naturale “Selva del Lamone”.

È stato un momento importante per riaffermare il grande spirito con cui Farnese e i farnesani hanno saputo donare più del 50% della superficie del loro territorio all’umanità intera, rendendo questa un’area naturale protetta di rara bellezza.

In questo contesto il comune di Farnese quale ente gestore e la riserva naturale regionale “Selva del Lamone” hanno voluto inserire nel calendario dei festeggiamenti per il giorno 30 agosto una passeggiata-racconto intitolata “la Selva dei sentieri, la Selva dei pensieri” e condotta da un caro amico, il narratore Antonello Ricci.

Una passeggiata in mezzo a questo scrigno di tesori naturalistici chiamato Lamone, un momento da vivere insieme per riaffermare, in questo contesto storico così particolare, la fondamentale importanza del sistema naturalistico nella vita di ognuno di noi.

Giuseppe Ciucci

Sindaco di Farnese e presidente dell’ente gestore

28 agosto, 2020