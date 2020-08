Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - L’ex assessora all’ambiente Rita Chiatti (Foza Italia) critica la giunta Paolini sulla mancata manutenzione e pulizia della città in questo periodo estivo

Montefiascone – “Un’amministrazione che se ne frega del paese e che pensa ai giochi di palazzo”. L’ex assessora all’ambiente Rita Chiatti (Foza Italia) critica la giunta Paolini sulla mancata manutenzione e pulizia del paese in questo periodo estivo.

Tra i temi a cuore della consigliera ci sono spazzamento stradale e raccolta differenziata.

“L’amministrazione se ne frega della pulizia e della manutenzione del paese – spiega Rita Chiatti -. Un paese a vocazione turistica durante il periodo estivo dovrebbe far vedere un’immagine suggestiva ai turisti che vengono a visitarla. Invece a Montefiascone non è così. Infatti nelle strade, da quelle periferiche a quelle centrali, regnano erbacce e incuria. Da un mese e mezzo non viene effettuato lo spazzamento delle strade del centro storico. Infatti da quando la rimessa della Viterbo Ambiente è stata danneggiata da un incendio la spazzatrice piccola, che pulisce le vie strette e più anguste, non è mai uscita. Mentre il mezzo grande ha fatto soltanto due uscite passando per le arterie principali. L’amministrazione ha quindi in sostanza lasciato senza pulizia le strade di Montefiascone in questo periodo estivo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

L’ex assessore all’ambiente critica l’installazione dei cestini per il solo indifferenziato sul lungolago.

“In questi giorni, oltre metà agosto, – continua Rita Chiatti – sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungolago con i finanziamenti della Regione per il Covid. A Montefiascone, rispetto agli altri paesi limitrofi, si stanno installando dei cestini per il solo indifferenziato, senza pensare che invece da anni i cittadini sono impegnati nella raccolta differenziata. L’amministrazione forse non sa che i costi per lo smaltimento dell’indifferenziato sono lievitati e che la Comunità europea ha emanato un obbligo per i cittadini di differenziare i rifiuti”.

La consigliera d’opposizione si sofferma anche su alcuni sprechi che ci sono stati al cimitero.

“Al cimitero – continua Rita Chiatti – solo dopo notevoli proteste dei cittadini è iniziato un intervento di ripulitura che ha interessato al momento solo la zona vecchia. Per giorni e giorni alcune fontanelle hanno avuto perdite di acqua e il comune non si è interessato di intervenire prontamente. Così facendo c’è stato uno spreco di acqua inopportuno che andrà a pesare sulle tasche dei montefiasconesi”.

Rita Chiatti conclude con una critica all’attuale maggioranza di palazzo Renzi Doria Sciuga.

“L’amministrazione – conclude l’ex assessora – se ne frega della pulizia del paese e del proprio ambiente ma preferisce i giochi di palazzo ed è concentrata soltanto a fare nuove alleanze per le elezioni del 2021. Inoltre gli interventi di normale manutenzione vengono fatti passare come eventi eccezionali ”.

22 agosto, 2020