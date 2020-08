Un’anziana muore in ospedale dopo tre giorni di agonia, il marito confessa l’omicidio

Vimercate - L'uomo aveva detto che la moglie era caduta dopo un malore, ma i medici avevano notato subito i segni sul collo

Vimercate – Messo sotto pressione durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato. L’ha uccisa lui la moglie di 86 anni.

Il marito 80enne è stato arrestato dai carabinieri. La moglie è morta oggi dopo tre giorni di agonia all’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza.

La vicenda è iniziata il 4 agosto, quando l’uomo aveva detto al nipote di chiamare il 112 per la nonna che era caduta dalle scale della loro abitazione. Sul posto erano arrivati in poco tempo i sanitari e a loro l’uomo aveva detto che la moglie era caduta a seguito di un malore.

Ma i medici, per via dei segni sul collo della donna, avevano capito immediatamente che qualcosa non andava e avevano messo i carabinieri a conoscenza dei loro dubbi sulla versione fornita dall’80enne.

Alla fine l’uomo è crollato durante l’interrogatorio. Ha ammesso di aver strangolato la moglie ma di essersi immediatamente pentito. Sperava che la donna si riprendesse, ma così non è stato. Per lui è stata disposta la custodia cautelare ai domiciliari con l’accusa di omicidio volontario.

Non sono ancora chiare le motivazione che hanno spinto l’uomo a compiere il folle gesto, forse un momento di follia dovuto alle precarie condizioni di salute della moglie e alle difficoltà di gestirle.

7 agosto, 2020