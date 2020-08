Charlotte - Non è mai successo nella storia americana - La decisione per via dell'emergenza Coronavirus - I reporter seguiranno le votazioni via streaming

Condividi la notizia:











Charlotte – Usa, la convention repubblicana di fine agosto sarà senza giornalisti.

Negli Stati Uniti è stata presa una decisione senza precedenti nella storia moderna americana.

Per via dell’emergenza Coronavirus la convention repubblicana di fine agosto, che si terrà a Charlotte in North Carolina, sarà chiusa alla stampa. La notizia è stata data dalla Cnn che cita un portavoce del partito.

Ai giornalisti quindi non sarà permesso di essere presenti dove i delegati voteranno per nominare formalmente il presidente Donald Trump come candidato repubblicano alla presidenza per le elezioni del 3 novembre 2020.

I reporter potranno seguire le votazioni via streaming.

Condividi la notizia:











2 agosto, 2020