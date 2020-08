Vasto incendio tra Saxa Rubra, Nuovo Salario e la Cassia

Roma - Forti rallentamenti sul Gra - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento

Roma – Chiusure e forti rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare per via di un vasto incendio a Roma nord, tra Saxa Rubra, Nuovo Salario e la Cassia.

Sul posto sono intervenute, oltre a numerosi mezzi della protezione civile e delle forze dell’ordine, il Dos, 6 squadre dei Vigili del fuoco, 2 autobotti, l’elicottero Drago.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio. Non sembrano esserci per ora persone coinvolte.

22 agosto, 2020