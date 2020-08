In vendita a Viterbo uno storico bar, gelateria, ristorante e tabacchi. Una grande opportunità di investimento!

Viterbo e provincia - Un’occasione unica nel suo genere. La possibilità di investire, guadagnare e contribuire alla crescita socioeconomica del delizioso borgo di Bagnaia

Viterbo – sponsorizzato – Ciao, sono Stefano Emili, titolare dell’agenzia immobiliare Med-Imm di Viterbo e oggi vorrei parlarvi di una opportunità preziosa che stiamo trattando.

I mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Non serve essere degli esperti di statistica o sociologia per rilevare quanto siano cambiate sia le esigenze dei consumatori che le nostre prospettive per il futuro. Dagli anni del posto fisso che durava fino alla pensione siamo arrivati alla profonda incognita, soprattutto per i più giovani e per le persone di mezza età. La strada che porta ad un lavoro certo e sicuro è molto difficile e in alcuni casi prendere in esame altre opportunità, può aprire orizzonti futuri diversi.

Acquistare un’attività commerciale come una tabaccheria o un ristorante o ancora un bar può essere una scelta ideale, in grado di aprire nuove possibilità lavorative oltre che di guadagno. Non cerchiamo più un lavoro, lo compriamo, investiamo le nostre risorse per garantirci un futuro stabile, sicuro e programmato.

Rilevare un’attività già avviata può sembrare a volte più costoso che aprirla ex novo, in realtà diminuiscono molto i rischi di impresa e si inizia con una base di clienti e relazioni già esistenti.

Ed ecco la nostra proposta: abbiamo acquisito l’incarico di vendita di un’attività ventennale di bar, gelateria con inclusa la rivendita di tabacchi. Il locale è completamente e finemente rinnovato, progettato con carattere e con un’atmosfera moderna ben mixata con una allure tradizionale. Il nome del locale a Viterbo è sinonimo di qualità per cui si tratterebbe di acquisire un locale avviatissimo.

Situato a Bagnaia, su una via di elevato passaggio in un contesto ad alta intensità, il bar è tuttora vero e proprio punto di incontro di 3 generazioni di viterbesi, dal 1956!

L’attività spazia dalle colazioni ai pranzi, dal rinomato gelato artigianale fino all’aperitivo di qualità. Il fiore all’occhiello di questo locale è la fornitissima tabaccheria che garantisce la redditività dell’investimento perché è legato ad un mercato che opera in un regime di monopolio e permette di avere una concorrenza molto limitata e che di fatto rimane sempre la stessa.

Se ti interessa un investimento certo dal rientro sicuro, contattaci, oppure vienici a trovare in Via Santa Maria in Gradi, 43 – Viterbo, o contattaci al telefono 0761 586008 e ne parleremo insieme.

