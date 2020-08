Vento e caldo fanno bruciare Roma, vigili del fuoco al lavoro

Cronaca - Diversi gli interventi - Strade chiuse e colonne di fumo

Roma – Roma e provincia brucia. A causa del caldo e del vento, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere diversi incendi.

Dalle 13:00 i pompieri sono intervenuti per un vasto incendio di sterpaglie nella zona via del Pescaccio, a Casal Lumbroso all’altezza del km 65 del Grande raccordo anulare.

A bruciare anche sterpaglie al km 27,800 del Gra: fiamme che hanno reso necessaria la chiusura della corsia di marcia tra via Nomentana e Centrale del Latte, sia in carreggiata interna che esterna, in direzione della A24.

Un altro incendio di vaste dimensioni si è sviluppato in contemporanea nelle zone di Pomezia, dove vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti con personale di terra in operazione congiunta tra vigili del fuoco e protezione civile e sull’autostrada A1 diramazione nord Km 5.44 con le squadre 10A, 18A2.

Sempre a Roma un quarto incendio si è sviluppato nella zona di Casal Monastero, nel quadrante nord est della capitale. Scenario simile anche a Tivoli, con una vasta colonna di fumo visibile sino a Guidonia Montecelio ed il versante del IV municipio Tiburtino.

29 agosto, 2020